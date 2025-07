Andy Diaz sul podio in Diamond League al rientro Lyles batte Tebogo ma cresce il fenomeno Gout Gout…

Nel cuore del Principato di Monaco, lo stadio Louis II ha acceso i riflettori sulla decima tappa della Diamond League 2025, il Meeting Herculis. Andy Diaz torna sul podio con grinta, Lyles supera Tebogo in un duello da cardiopalma e il fenomeno Gout continua a crescere, regalando uno spettacolo indimenticabile. Le stelle dell’atletica non deludono mai, lasciando gli spettatori desiderosi di scoprire quale sarà il prossimo grande record da sfidare. Un evento che conferma la magia di questa competizione internazionale.

Grande spettacolo come di consueto allo stadio Louis II del Principato di Monaco in occasione del prestigioso Meeting Herculis, valevole come decima tappa stagionale della Diamond League 2025 di atletica. Le stelle più attese nel cast monegasco hanno risposto presente, offrendo delle prestazioni di grande spessore, anche se è mancato un exploit da record del mondo. Il più accreditato per riuscire nell’impresa era sicuramente lo svedese Armand Duplantis, che ha vinto come da pronostico la gara di salto con l’asta a quota 6.05 (nuovo primato del meeting) fallendo però i tre assalti a 6.29 e vedendo sfumare almeno per oggi l’ennesimo record mondiale della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andy Diaz sul podio in Diamond League al rientro, Lyles batte Tebogo ma cresce il fenomeno Gout Gout…

In questa notizia si parla di: gout - diamond - league - andy

LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: Andy Diaz riparte con un salto nullo, tra poco i 100 hs di Carmassi; Montecarlo: Diaz terzo in Diamond League; Diamond League Monaco 2025: programma Herculis, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming · Atletica.

Diaz terzo nel triplo della Diamond League di Montecarlo con 17,19 - Andy Diaz ha chiuso in terza posizione con un miglior salto di 17,19 la sua prova di salto triplo nel meeting Herculis di Montecarlo, disputato nello Stade Louis II, decima tappa della Diamond League ... Segnala msn.com

Lyles batte Tebogo sui 200, Duplantis vince ma senza record del mondo, l'azzurro Andy Diaz terzo nel triplo - La tappa di Diamond League a Montecarlo non tradisce le attese: Noah Lyles batte Letsile Tebogo sui 200, la gara più attesa, mentre l'azzurro Andy Di ... eurosport.it scrive