ANDROID PCSX2_ARM64 Pre-alpha Builds | Nuove Build di Test per Android

Se sei appasionato di gaming retrò e desideri rivivere i classici PlayStation su dispositivi Android ARM64, le nuove build pre-alpha di PCSX2_ARM64 sono un passo importante avanti. Basate sul codice di pontos2024 e ottimizzate con l’EE Recompiler x86? arm64, queste versioni sperimentali promettono miglioramenti significativi. L’autore Trixarian sottolinea che il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma l’entusiasmo cresce: cosa ci riserva il futuro di questa avventura?

Sono stati rilasciati nuovi build pre-alpha di PCSX2ARM64, basati sul codice pubblicato da pontos2024 per il progetto PCSX2 – Android. Queste build rappresentano un passo avanti nell’adattamento dell’emulatore PCSX2 per dispositivi ARM64, grazie all’implementazione di un EE Recompiler x86? arm64. Cosa c’è di nuovo?. L’autore, Trixarian, ha condiviso queste build sperimentali, spiegando che il lavoro è ancora in fase di sviluppo e miglioramento. Nonostante la mancanza di esperienza con l’assembler, il progetto è stato avviato come esercizio di studio e potrebbe essere utile come riferimento per altri sviluppatori interessati all’emulazione PCSX2 su ARM. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: android - pcsx2arm64 - alpha - builds

Paranoid Android 5.0 Alpha 2 has arrived - 0 Alpha 1, the development team now has a second alpha build rolling out to the public. androidauthority.com scrive