Andrea Russo morto all’aeroporto di Bergamo spunta un video di lui sulla pista | nessuno riesce a fermarlo

Un video shock sta facendo il giro dei social, riprendendo l’istante in cui Andrea Russo, 35 anni, elude i controlli all’aeroporto di Bergamo e si trova sulla pista di decollo, senza che nessuno riesca a fermarlo. La scena inquietante mostra il suo incedere impunito verso un aereo pronto al decollo, culminando in un tragico epilogo. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul controllo negli scali italiani.

Sta facendo il giro dei social un video che riprende quanto accaduto ad Andrea Russo, il 35enne morto sulla pista dell’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. L’uomo ha eluso i controlli dello scalo lombardo, riuscendo a entrare in pista, dove un aereo della compagnia Volotea era pronto per decollare e lì è morto, risucchiato da uno dei motori. Come si vede dalle immagini il 35enne corre sulla pista, senza che nessuno riesca a fermarlo: prima sbatte contro uno dei motori, barcolla ma non cade, poi passa sotto l’aeromobile e si dirige verso l’altro motore e ci si lancia contro (immagine che abbiamo tagliato ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Russo morto all’aeroporto di Bergamo, spunta un video di lui sulla pista: nessuno riesce a fermarlo

In questa notizia si parla di: pista - morto - andrea - russo

Morto in pista nell’aeroporto in Italia: traffico aereo sospeso - Una tragedia scuote l’aeroporto italiano: un uomo ha perso la vita durante le operazioni di rullaggio, provocando la sospensione immediata dei voli e conseguenti disagi per migliaia di viaggiatori.

Dramma sulla pista dell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Ieri, 8 luglio, Andrea Russo, 35enne di Calcinate, è morto risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea che stava rullando sulla pista Vai su Facebook

Dramma sulla pista dell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Ieri, 8 luglio, Andrea Russo, 35enne di Calcinate, è morto risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea che stava rullando sulla pista Vai su X

Orio al Serio, ecco il video dell'irruzione in pista: la sequenza della tragedia in aeroporto; La corsa verso la morte: il video shock del suicidio di Andrea Russo sulla pista di Orio al Serio; Le immagini di Andrea Russo che scappa sulla pista di Orio al Serio e finisce nel motore dell'aereo.

Orio al Serio, in un video la corsa dell’uomo morto nel motore di un aereo: nessuno prova a fermarlo - Un video pubblicato sui social mostra la corsa di Andrea Russo sulla pista dell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo dello scorso 8 luglio ... Scrive fanpage.it

Orio al Serio, ecco il video dell'irruzione in pista: la sequenza della tragedia - La corsa verso l’aereo, il tentativo di arrampicarsi e l’improvviso balzo nel motore: poi la disperazione dei segnalatori di pista che lo seguivano a distanza. Come scrive msn.com