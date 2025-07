André Juve | nuovo nome per il centrocampo Gioca nel Wolverhampton può arrivare in caso di partenza di questo bianconero

Il mercato della Juventus si anima con un nome caldo per il centrocampo: André Juve, talento del Wolverhampton, potrebbe presto vestirsi di bianconero. Con Douglas Luiz in partenza, la Vecchia Signora punta deciso a rinforzare il reparto. La strategia? Un gioco di incastri, dove ogni mossa apre nuove opportunità. Resta da capire se questa volta il colpo andrà in porto e André Juve diventerà il nuovo volto del centrocampo juventino.

André Juve: i bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista del Wolverhampton per rinforzare il reparto. Ultimissime. Il calciomercato Juve è un gioco a incastro, dove ogni cessione apre la porta a un nuovo arrivo. Mentre si lavora per trovare una sistemazione a Douglas Luiz, la cui avventura a Torino sembra giunta al capolinea, la dirigenza bianconera ha già individuato il suo erede designato. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L'Originale, il nome nuovo per il centrocampo della Signora è quello di André, mediano brasiliano del Wolverhampton La condizione necessaria: prima la cessione di Douglas Luiz.

