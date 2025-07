Ancora in prognosi riservata la canina Ofelia picchiata dal suo padrone

Ancora in prognosi riservata la canina Ofelia, brutalmente picchiata dal suo padrone. L'interesse e la solidarietà della comunità si sono mobilitati per questa povera creatura, ora sotto cure specialistiche. L'ENPA del Valdarno ha aggiornato il suo stato, condividendo un video che mostra il coraggio e la speranza di un recupero possibile. La storia di Ofelia ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere chi non può difendersi da solo...

Tante persone si sono interessate al destino della canina Ofelia, brutalmente picchiata dal suo padrone, ma per fortuna salvata e adesso in cura. A dare gli ultimi aggiornamenti su questo caso di cronaca è l'Enpa del Valdarno che ha anche diffuso un video del bassotto mentre si torva in un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: canina - ofelia - picchiata - padrone

Ancora in prognosi riservata la canina Ofelia picchiata dal suo padrone.

La meticcia Hope restituita al padrone che l’ha picchiata e ... - MSN - Il canile della Muratella finisce di nuovo nell’occhio del ciclone dopo il caso dei cani rubati prima di essere adottati. Lo riporta msn.com

Mamma picchiata e trascinata per i capelli dal figlio 17enne: i cani ... - Il ragazzo l'avrebbe insultata, presa a calci, pugni, schiaffi, poi trascinata per i capelli nel fango. Da msn.com