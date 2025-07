Ancora il Galla! | premiato mister Roberto Gallastroni

Ancora una volta, il talento e la dedizione di Mister Roberto Gallastroni brillano nel mondo del calcio. Dopo aver conquistato la vittoria nei playoff di Seconda Categoria con il Taulantet, il nostro allenatore si conferma protagonista indiscusso, ricevendo un prestigioso riconoscimento dal sindaco Mario Agnelli. Questo omaggio celebra non solo i successi sul campo, ma anche l’impegno che Gallastroni mette quotidianamente nello sport e nella crescita dei giovani talenti locali.

La vittoria dei playoff di Seconda Categoria con la squadra del Taulantet è solo l’ultimo successo, in ordine di tempo, raggiunto in carriera da Mister Roberto Gallastroni. Ed è per questo che nei giorni scorsi il sindaco Mario Agnelli ha voluto omaggiare il “Galla” con una medaglia raffigurante. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it