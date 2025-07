Ancora il Galla! | premiato mister Roberto Gallastroni per l’ennesimo successo da allenatore

Ancora il Galla! La passione, la dedizione e i successi di Roberto Gallastroni continuano a scrivere pagine memorabili del calcio amatoriale. L’ultimo traguardo, la vittoria nei playoff di Seconda Categoria con il Taulantet, si aggiunge a un palmarès ricco di emozioni e riconoscimenti. Per celebrare questa straordinaria carriera, il Sindaco Mario Agnelli gli ha consegnato una medaglia speciale, simbolo di stima e ammirazione per un vero maestro dello sport locale.

Arezzo, 11 luglio 2025 – La vittoria dei playoff di Seconda Categoria con la squadra del Taulantet è solo l'ultimo successo, in ordine di tempo, raggiunto in carriera da Mister Roberto Gallastroni. Ed è per questo che nei giorni scorsi il Sindaco Mario Agnelli ha voluto omaggiare il "Galla" con una medaglia raffigurante San Michele Arcangelo, patrono e simbolo di Castiglion Fiorentino. Sul retro, l'incisione "Ancora il Galla!" a sottolineare, con affetto e orgoglio, l'ennesimo successo di una carriera lunga e ricca di risultati, sempre vissuta con passione e professionalità. Il castiglionese Gallastroni, conosciuto e apprezzato da generazioni di sportivi, calciatori e studenti, visto il suo passato da insegnante di educazione fisica, ha legato il suo nome a numerose realtà calcistiche del territorio e non solo, sapendo rappresentare i valori del lavoro, della costanza e dell'impegno.

