Ancora fiamme nel Foggiano nuovo stop ai treni sulla linea Adriatica | circolazione in ripresa dopo due ore

Ancora fiamme nel Foggiano scuotono il cuore della linea ferroviaria Pescara-Bari, lasciando passeggeri e pendolari in attesa di risposte e soluzioni rapide. Dopo il ripristino temporaneo, un nuovo incendio ha nuovamente interrotto la circolazione, accrescendo l’incertezza e la frustrazione. La situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e affidabilità : le sfide sulla ferrovia più strategica d’Italia continuano a mettere alla prova l’efficienza dei servizi e la pazienza di chi viaggia ogni giorno.

Non c'è pace per la linea ferroviaria Pescara-Bari. La circolazione dei treni, completamente riattivata solo in tarda mattinata dopo un guasto verificatosi ieri pomeriggio, dalle 16 di oggi, venerdì 11 luglio, è stata nuovamente bloccata. A provocare il nuovo stop, un altro incendio (il terzo in.