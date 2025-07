Ancona svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca

Nuova era per la sanità marchigiana: a Camerano svelata la facciata del moderno ospedale Inrca di Ancona. Il sopralluogo, con la presenza di figure di spicco come il presidente Acquaroli e gli assessori regionali, ha segnato un passo fondamentale verso la realizzazione di una struttura all’avanguardia dedicata al benessere degli anziani. Con l’impalcatura rimossa, il futuro di questa eccellenza sanitaria si fa sempre più concreto, promettendo un servizio di qualità superiore per tutta la regione.

Svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca di Ancona. Il sopralluogo alla nuova sede dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani nel Comune di Camerano ha visto la presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, accompagnato dagli assessori regionali all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli e alla sanità Filippo Saltamartini. Durante l’ispezione al cantiere, è stata ufficialmente liberata dall’impalcatura la facciata principale della nuova struttura ospedaliera, per mostrate l’avanzamento dei lavori e dell’impegno della Regione nel potenziare i servizi sanitari del territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ancona, svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca

In questa notizia si parla di: facciata - ancona - svelata - ospedale

Sanità, Regione Marche: svelata la facciata del nuovo ospedale Inrca; Ancona, svelata la facciata del nuovo Inrca, Acquaroli: «Sarà pronto ad inizio 2026»; Villa Pamphili, Kaufmann trasferito al carcere di Rebibbia.

Ancona, svelata la facciata del nuovo Inrca, Acquaroli: «Sarà pronto ad inizio 2026» - II governatore Francesco Acquaroli e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per il ... Secondo msn.com

Svelata la facciata del nuovo Inrca, 'pronto a inizio 2026' - Al segnale lasciano andare i teloni, liberando l'impalcatura della facciata principale di quello che sarà il nuovo ospedale dell'Istituto nazionale riposo ... Da msn.com