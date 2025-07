Ancona ecco il centravanti Kouko In dirittura d’arrivo altri 4 innesti

Ancona si prepara a una stagione da protagonisti: il centravanti Kouko, ex Ostiamare, è ormai un dato di fatto e si inserisce in un roster che si arricchisce di altri quattro innesti di qualità. Con il suo arrivo, la squadra biancorossa mostra ambizione e determinazione, puntando a risultati importanti. Ma questa è solo la prima mossa: ecco cosa ci riserva il futuro del club dorico.

Ecco Daniel Zinon Kouko, il trentacinquenne centravanti ivoriano ex Ostiamare annunciato per primo dal Resto del Carlino nelle scorse settimane: ieri sera la società ha perfezionato l’acquisto e l’ha ufficializzato attraverso il suo canale Facebook. Kouko, fortemente cercato e voluto dal futuro socio Alessandro Di Paolo, è il dodicesimo giocatore ad arrivare in biancorosso dopo i due terzini De Luca e Ceccarelli, i centrali di difesa Sparandeo e Rovinelli, il terzino Calisto, i centrocampisti Miola e Gelonese, gli esterni d’attacco Pecci, Zini e Teraschi e il trequartista Attasi. Attesa ora la firma di Giordani e Cericola, come pure dei due portieri Salvati e Mengucci, dell’under Proromo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, ecco il centravanti Kouko. In dirittura d’arrivo altri 4 innesti

Per l'attacco si valuta anche Casolla, bomber del Fossombrone rivelazione. L'ivoriano sarà il centravanti, nel mirino profili da serie C

