Anche le fotocamere hanno una password per l' accesso La novità di Canon per rispettare una norma UE

Anche le fotocamere stanno facendo un passo avanti verso la sicurezza digitale, con la nuova funzione di password introdotta da Canon per rispettare le normative UE. Questa innovazione garantisce una maggiore protezione dei dati personali, ma non è infallibile contro il furto. Ecco perché, oltre alla sicurezza digitale, è fondamentale adottare misure pratiche per tutelare le proprie apparecchiature e i ricordi più preziosi. Leggi tutto…

Una soluzione pensata per rispettare le condizioni di sicurezza imposte dall'UE in materia di dati persopnali, sebbene non protegga dal furto.

