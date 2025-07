Anche il computer di Chiara… Garlasco parla il perito | Dentro cose di questo tipo

Il caso Garlasco continua a catturare l’attenzione dell’Italia, tra misteri irrisolti e nuovi risvolti. A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini si riaccendono con sorprendenti rivelazioni sul computer della vittima e dell’ex fidanzato, alimentando speranze e dubbi. Durante il programma Zona Bianca, il perito ha svelato dettagli che potrebbero rivoluzionare le prospettive di questa intricata vicenda.

Il caso Garlasco continua ad essere predominante nell’opinione pubblica italiana. A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi si è riaperto il caso dopo le nuove indagini su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, anche se Alberto Stasi ha avuto una condanna definitiva. E ora nuove sorprendenti rivelazioni sono state fatte in relazione al computer di lei e dell’ex fidanzato. Durante il programma televisivo Zona Bianca, il perito informatico Daniele Occhetti si è soffermato sui computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi e ha fatto dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico. L’esperto, come ricordato dal sito Libero Quotidiano, fu protagonista nel 2009 assieme a Roberto Porta della perizia sul delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

