Anche il cane ha bisogno della protezione solare | ecco quando mettergliela e in quali zone

Se pensate che il sole sia solo un problema per noi, ripensateci: anche i cani meritano la protezione solare! Scopriamo insieme quando e come applicarla correttamente su naso, pancia e orecchie, soprattutto per le razze più esposte. Con i giusti accorgimenti, il loro benessere al sole sarà garantito, lasciandoli godere le giornate estive in totale sicurezza e serenità. Continua a leggere.

Anche i cani possono scottarsi al sole, soprattutto su naso, pancia e orecchie. Le razze con poco pelo o mantello chiaro sono le più a rischio. Per proteggerli, esistono creme solari apposite da applicare prima dell’esposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cane - bisogno - protezione - solare

L'estate, il mare ci fanno stare bene. Ma sappiamo che il sole che ci abbronza nasconde dei pericoli e, come noi, anche il tuo pelosetto ha bisogno di protezione. Per questo nasce SunPet, lo spray protezione solare che difende cute e pelo dai raggi UV, Vai su Facebook

I cani fanno i loro bisogni in base alle variazioni del campo magnetico terrestre; Cani sulla spiaggia, 5 cose da sapere. Come usare la crema solare e ridurre l'aggressività; Cane e sole: i consigli per proteggere il pet dalle scottature.

Anche il cane ha bisogno della protezione solare: ecco quando mettergliela e in quali zone - Anche i cani possono scottarsi al sole, soprattutto su naso, pancia e orecchie. Come scrive fanpage.it

Protezione solare per cani e gatti: le migliori - Allora prova questo prodotto portatile, da mettere in borsa e da utilizzare ogni volta che ne avrai bisogno. Riporta dilei.it