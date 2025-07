Anche accanto a Kate Middleton lo stile Royal della duchessa di Gloucester cugina di Elisabetta II è riuscito a far colpo sui social

Anche accanto a Kate Middleton, la duchessa di Gloucester - cugina di Elisabetta II - ha conquistato i social con il suo stile inconfondibile. Considerata da Elisabetta come una confidente leale, ora Carlo III la vede come una figura di riferimento, affidandole il ruolo di ‚Äúsostituta‚ÄĚ ufficiale di Kate. Di origini danesi e con un passato nelle ambasciate, Birgitte dimostra che eleganza e dedizione alla Corona sono senza tempo. Un esempio di classe e affidabilit√† che continua a sorprendere.

E lisabetta la considerava non solo la sua cugina preferita ma anche una confidente leale e affidabile. E ora Carlo III non riesce a fare a meno di lei, tanto da averla designata ‚Äúsostituta‚ÄĚ ufficiale di Kate Middleton. Di origini danesi, Birgitte ‚Äď 79 anni e un tempo segretaria all‚Äôambasciata del suo paese a Londra ‚Äď √® diventata duchessa di Gloucester quando ha sposato il principe Richard nel 1972. Finora ha lavorato instancabile per la Corona, evitando di mettersi troppo in evidenza, ma dopo essere apparsa pi√Ļ volte, nei giorni scorsi, accanto a Macron, in visita ufficiale a Londra, tutti si sono accorti di lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it