Anas | Sospenderemo i lavori fino a fine agosto

Anas ha annunciato la sospensione temporanea dei lavori sulla strada statale 77 della Val di Chienti fino a fine agosto, nell’ambito di un importante piano di riqualificazione delle Marche. Attualmente, due cantieri attivi consentono il transito a doppio senso in carreggiate opposte, garantendo la sicurezza e la viabilità. Questa pausa permetterà di valutare e pianificare al meglio le future operazioni di intervento, assicurando un miglioramento duraturo delle infrastrutture.

Sulla strada statale 77 della Val di Chienti sono in corso lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo del piano viabile, avviati da Anas nell'ambito del piano di riqualificazione della rete stradale delle Marche. La società fa il punto della situazione sulla SS 77 per quanto riguarda il Maceratese: "Ad oggi sono attivi due cantieri, in corrispondenza dei quali si transita a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il cantiere a Pollenza, dove si sta risanando la carreggiata in direzione Civitanova, sarà sospeso entro la prossima settimana, come da programma. Il cantiere tra Tolentino Ovest e Belforte, dove si sta risanando la carreggiata in direzione Foligno, la prossima settimana sarà accorciato, mentre la settimana successiva sarà eliminata l'attuale uscita obbligatoria e ripristinata la circolazione sulla statale.