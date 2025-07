Anas fine settimana da bollino rosso sulle strade

Il secondo fine settimana di luglio si preannuncia da bollino rosso sulle strade italiane, con un flusso di veicoli in costante aumento. Tra partenze verso località di mare, montagna e confini di Stato, le autostrade si preparano a vivere un’intensa mobilità . La pazienza e la prudenza saranno le alleate indispensabili per affrontare questo traffico da record. Ecco cosa aspettarsi e come muoversi in modo intelligente e sicuro.

Tempo di lettura: 4 minuti Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Come nello scorso fine settimana le partenze si concentreranno nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi in cui è previsto bollino rosso e nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri. “Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme  – è impegnata a semplificare la gestione del traffico che si intensificherà ancora di più nelle prossime settimane con l’ottimizzazione dei cantieri  per completarli, ove possibile, prima dell’esodo estivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anas, fine settimana da bollino rosso sulle strade

In questa notizia si parla di: fine - settimana - anas - bollino

Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, le previsioni meteo della Protezione Civile dell’Umbria indicano cambiamenti significativi.

Nel primo fine settimana di luglio traffico intenso sulla rete ANAS BOLLINO ROSSO GIA’ NEL POMERIGGIO Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiu Vai su Facebook

Anas, bollino rosso anche nel secondo weekend di luglio; NEL PRIMO WEEKEND DI LUGLIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE ANAS BOLLINO ROSSO GIA’ NEL POMERIGGIO; Primo fine settimana di luglio, bollino rosso sulle strade.

Bollino rosso anche nel secondo weekend di luglio: traffico intenso sulla rete Anas - Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso ... Segnala basilicata24.it

Estate, secondo fine settimana di fuoco sulle strade: Anas prevede traffico intenso, criticità sulla SS36 in Lombardia - Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico ... Si legge su valtellinanews.it