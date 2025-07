Analisi dell’impatto della moda veloce sui giovani e sull’ambiente

Scopri come la moda veloce sta trasformando le vite dei giovani e il nostro pianeta. Un’analisi approfondita svela i costi nascosti di questa tendenza sfrenata, tra consumo compulsivo e danni ambientali irreversibili. È il momento di riflettere sulle scelte di oggi per un domani più sostenibile. Leggi tutto su Donne Magazine e scopri come possiamo fare la differenza.

Un'analisi rivelatrice sui danni della moda veloce e la cultura giovanile.

Quantum valet. I valori della moda nei secoli XIII-XIV, eds. Elisa Tosi Brandi (VViella Editrice July 2025) https://www.viella.it/libro/9791254699997 Quale impatto ebbe la moda nei primi due secoli della sua comparsa? Questo volume risponde alla domanda es Vai su Facebook

Consumo energetico, quanto incide la moda?; IL BOOM DEL SECOND HAND E DEL SOCIAL COMMERCE; Analisi SWOT di Primark (2025).

Moda: analisi Unicredit-Nomisma, salgono consumi sostenibili - L'analisi Nomisma presentata in occasione dell'incontro di Roma, tenuto in maniera virtuale, "The age of new visions" in collaborazione con Pitti Immagine, Altaroma e Camera nazionale della Moda ... ansa.it scrive

La moda e l’impatto ambientale. Gli alunni sfilano con abiti riciclati - Gli alunni sfilano con abiti riciclati Gli studenti del Virgilio Sostenibile a Empoli organizzano un evento per sensibilizzare sulle problematiche legate al "Fast ... Come scrive lanazione.it