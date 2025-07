Ampi marciapiedi tanto verde e alberi | così cambierà via Vittorio Emanuele

Un nuovo volto prende forma nel cuore di Napoli: ampi marciapiedi, spazi verdi e alberi valorizzeranno via Vittorio Emanuele III, rendendola più vivibile e accogliente. La Giunta Comunale ha approvato il progetto, firmato dagli illustri architetti Álvaro Siza e Souto de Moura, che trasformerà questa storica strada in un’oasi urbana moderna e sostenibile. Il futuro di Napoli si costruisce con innovazione e rispetto per il suo patrimonio.

La Giunta Comunale, nella seduta odierna, ha approvato il progetto di sistemazione di via Vittorio Emanuele III, innanzi al Maschio Angioino, così come elaborato dagli architetti Álvaro Siza e Souto de Moura - Studio DAZ architetti associati. “Il progetto di sistemazione superficiale di via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

