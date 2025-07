Ammutinamento all' orale della Maturità terzo caso in Veneto Valditara | Dall' anno prossimo scatterà la bocciatura

Una nuova frontiera dell’esame di maturità sta emergendo in Veneto: studenti che rifiutano l’orale e ottengono comunque il diploma grazie ai crediti. Dopo casi simili a Treviso, con risultati sorprendenti, si apre un dibattito su limiti e opportunità del sistema educativo. Quale sarà il futuro delle prove orali? La scuola italiana si deve interrogare sul valore e le modalità di valutazione.

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all’esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo - racconta Il Gazzettino - al liceo classico Canova di Treviso, dove un diciottenne è passato all’esame con poco più di 60 su cento. La scelta del giovane trevigiano segue quelle di Gianmaria Favaretto, 19enne studente dello scientifico Fermi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ammutinamento all'orale della Maturità, terzo caso in Veneto. Valditara: “Dall'anno prossimo scatterà la bocciatura”

In questa notizia si parla di: orale - terzo - caso - veneto

Maturità, studente del liceo classico Canova rifiuta di fare l'orale: è il terzo caso in Veneto. E Valditara promette bocciature - La fuga dall’esame orale diventa il simbolo di una sfida contro un sistema scolastico che, secondo alcuni, ignora le esigenze dei giovani.

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60. #ANSA Vai su X

Altro caso in #Veneto di maturità senza orale: "Una protesta contro i voti" Vai su Facebook

Un altro studente rifiuta l'orale alla maturità, è il terzo caso in Veneto; Maturità, scena muta all'orale: terzo caso in Veneto; Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto.

Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto - Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. Secondo ansa.it

Un altro studente rifiuta l'orale alla maturità, è il terzo caso in Veneto - Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. Lo riporta ansa.it