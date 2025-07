Amici 25 | concorrenti professori e quando inizia

Amici 25 si appresta a tornare con tante novità emozionanti: dai professori che guideranno gli aspiranti talenti ai primi concorrenti pronti a sfidarsi. I casting gratuiti, aperti tra i 17 e i 25 anni, sono già aperti online su WittyTV e Mediaset Infinity. Se sogni di entrare nella scuola più amata d’Italia, questa potrebbe essere la tua grande occasione: scopri come partecipare e preparati a far sentire la tua voce!

Emergono le prime importanti informazioni su Amici 25. Dai professori che avranno la cattedra passando per i primi allievi fino alla data in cui il talent debutterà su Canale 5. I casting, completamente gratuiti, sono aperti a ragazzi tra i 17 e i 25 anni e si svolgono online, attraverso i siti ufficiali WittyTV e Mediaset Infinity. Per accedere alla scuola, i candidati devono inviare video di esibizioni, specificando se intendono concorrere come cantanti o ballerini. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. Alessio e Dandy primi allievi di Amici 25?. Tra i possibili protagonisti della nuova edizione di Amici ci sono due nomi già familiari al pubblico: Alessio Di Ponzio e Dandy. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25: concorrenti, professori e quando inizia

In questa notizia si parla di: professori - amici - concorrenti - inizia

Amici 24, TrigNo o Antonia? I professori di Amici 24 svelano il loro favorito per la vittoria nel canto - I professori di Amici 24, tra cui Antonia, svelano il loro favorito per la vittoria nel canto in vista della finale del 18 maggio, in onda su Canale 5.

In corso i casting per Amici 25, ma oltre a nuovi concorrenti ci saranno anche nuovi professori; Amici 2025, il serale: la finale, riassunti, concorrenti, giudici ed eliminati; Il regolamento del Serale di Amici 2025.

“Amici 24”: quando inizia, i giudici, i professori, i concorrenti e ... - I professori ad Amici 24 Anche per questa edizione, i concorrenti ammessi al serale sono 15, suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata da due professori, uno di canto e uno di ballo. Si legge su rds.it

Serale Amici 24: quando inizia, giudici, professori e durata - Pubblicato il: 27 Novembre, 2024 12010 Serale Amici 24: quando inizia, giudici, professori e durata Il Serale di Amici 24, atteso su Canale 5 a marzo 2025, vedrà i concorrenti sfidarsi ogni sabato ... anticipazionitv.it scrive