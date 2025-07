Amelia incendio nella notte | in fiamme un annesso agricolo con balle di fieno e mezzi

Un incendio devastante ha colpito nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio un annesso agricolo alle porte di Amelia, in strada di Castelluccio. Le fiamme hanno coinvolto balle di fieno, mezzi agricoli e la copertura in lamiera, minacciando l’intera proprietà. La rapidità delle operazioni di spegnimento ha evitato conseguenze più gravi, ma il danno è stato significativo. La comunità si interroga sulle cause di questo drammatico episodio.

