Amazon, accordo con Hearst e Condé Nast per l’IA.

Amazon amplia il suo ecosistema digitale con un accordo strategico che collega il mondo dell’editoria di prestigio a Rufus, l’assistente vocale dedicato allo shopping. Questa partnership con Hearst e Condé Nast apre nuove opportunità per l’intelligenza artificiale di Jeff Bezos, permettendole di offrire contenuti esclusivi e aggiornamenti dalle riviste più iconiche. Un passo avanti verso un’esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente, dove informazione e shopping si incontrano.

Amazon ha stretto un nuovo accordo di licenza pluriennale con Hearst e Condé Nast. Come riporta Digiday, l’intesa permetterà all’assistente digitale dell’azienda per lo shopping Rufus di accedere ai contenuti pubblicati da riviste e quotidiani come Vogue e The New Yorker, ma anche Cosmopolitan e GQ. Ulteriori dettagli, tra cui le cifre per la partnership, non sono stati condivisi. L’IA del gigante dell’e-commerce di Jeff Bezos potrà dunque sfruttare articoli e reportage per il proprio addestramento, migliorando prestazioni ed efficacia nella risposta agli utenti. Attivo sulla piattaforma, Rufus è utile per fornire consigli sui prodotti da acquistare e per altre esigenze legate allo shopping. 🔗 Leggi su Lettera43.it