Amanda Anisimova è in finale di Wimbledon battendo la depressione e dipingendo come Van Gogh Io Donna

Amanda Anisimova, numero 232 al mondo, ha raggiunto la finale di Wimbledon superando le tenebre della depressione e dipingendo con la passione di Van Gogh: una vera rinascita. Dal dolore della perdita del padre, il suo mentore, alla conquista di un sogno, Amanda ha dimostrato che anche nei momenti più bui si può risalire verso la luce. La sua storia è un’ispirazione che ci ricorda: non importa quanto si cada, ma quanto si possa risalire. E questa è solo l’inizio.

Toccare il fondo e risalire fino alla finale di Wimbledon. Amanda Anisimova il fondo lo aveva toccato il 20 agosto del 2019, alla morte del papĂ allenatore, Kostantin, che per far giocare la sorella Maria aveva lasciato la sua attivitĂ in banca a Mosca ed aveva preferito trasferire tutta la famiglia. Spagna? Usa? Doveva solo scegliere. Poi staccò il biglietto per il New Jersey dove Amanda arrivò all’etĂ di 3 anni. La Storia è raccontata da I o Donna, in un articolo di Nicolò Canonico. La morte del padre della Anisimova e la depressione. In pochi mesi Amanda Anisimova era passata da giovane prodigio al ritiro inatteso a 21 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it