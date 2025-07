Amadeus al concerto di Lazza a San Siro la ‘frecciatina’ sui social

Un matrimonio di musica e ironia ha animato il concerto di Lazza a San Siro, dove Amadeus, tra il pubblico con la moglie Giovanna, non ha resistito a una simpatica frecciatina social. Un momento che dimostra quanto talento e complicità possano convivere con un pizzico di divertimento. La serata si è trasformata in un vero show anche fuori dal palco, lasciando i fan desiderosi di scoprire quale sarà il prossimo colpo di scena.

(Adnkronos) – Lazza si diverte a stuzzicare, amichevolmente, Amadeus. Il conduttore televisivo, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo, era presente tra il pubblico del concerto-evento del rapper milanese allo Stadio San Siro, andato in scena mercoledì 9 luglio a Milano. Il legame tra i due è forte, dato che fu proprio Amadeus a portare Jacopo Lazzarini, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Amadeus al concerto di Lazza a San Siro, la ‘frecciatina’ sui social

In questa notizia si parla di: amadeus - concerto - lazza - siro

