Alzheimer individuati 4 percorsi distinti che portano allo sviluppo della malattia

L'Alzheimer rappresenta una sfida complessa e in continua evoluzione, con quattro percorsi distinti che conducono alla sua insorgenza. Questa malattia, che compromette memoria, pensiero e funzioni cognitive, può manifestarsi attraverso vari sintomi come confusione, sbalzi d’umore e disorientamento. Con oltre 55 milioni di persone colpite nel mondo, è fondamentale approfondire le cause e le strategie di prevenzione. Scopriamo insieme come proteggere il nostro cervello e migliorare la qualità della vita.

