Altro che Trump il Nobel per la pace datelo a Francesca Albanese

In un mondo che spesso premia il silenzio e l’indifferenza, Francesca Albanese si erge come voce coraggiosa per la giustizia e i diritti umani. Tra diffamazioni e minacce, continua a denunciare l’orrore che si svolge nei territori palestinesi, sfidando il rapido oblio dei potenti. Forse, è tempo di ridare valore alle primavere di pace autentica—e allora, perché non assegnare il Nobel a chi ogni giorno combatte per essa?

Ci sono tempi in cui il significato di “pace” si deforma nei palazzi, mentre fuori si muore. C’è un tempo come questo, in cui Francesca Albanese – relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati – paga con la diffamazione, le sanzioni e le minacce la colpa di aver detto la verità: che un popolo intero viene sterminato in diretta, nel silenzio complice dell’Occidente. Mentre il segretario di Stato Usa Marc Rubio definisce “vergognoso” il lavoro di Albanese, sanzionandola per aver osato chiedere giustizia alla Corte Penale Internazionale, Amnesty International parla senza ambiguità: “Un attacco trasparente ai principi fondamentali del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro che Trump, il Nobel per la pace datelo a Francesca Albanese

In questa notizia si parla di: albanese - pace - francesca - altro

Bonelli: “Caso Albanese? Scandaloso il silenzio del governo, noi la candidiamo al Nobel per la pace” - Il silenzio del governo italiano di fronte al caso Albanese è sconcertante: mentre Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi, denuncia gravi violazioni e sostiene la pace, viene colpita da sanzioni americane ingiuste.

Chiediamo la Nomina di Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace - ¡Firma la petición! https://chng.it/9f9bQXNXj2 a través de @change_es Vai su X

La risposta migliore alle minacce di Trump a Francesca Albanese è questa. Abbiamo deciso di proporre Albanese come premio Nobel per la pace. E vogliamo farlo con una petizione, chiedendo aiuto anche a voi. Forse non sarà sufficiente, ma di certo più sar Vai su Facebook

A Francesca Albanese il Nobel per la pace, altro che la vergogna delle sanzioni Usa.; A Francesca Albanese il Nobel per la pace, altro che la vergogna delle sanzioni Usa; “Candidare Francesca Albanese al Nobel”: boom di firme alle petizioni dopo le sanzioni Usa alla….

A Francesca Albanese il Nobel per la pace, altro che la vergogna delle sanzioni Usa - Palestina (Commenti) Sostiene il segretario di Stato Usa Marc Rubio che quelli di Francesca Albanese sono «sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale co ... Scrive ilmanifesto.it

Onu, Francesca Albanese difesa da Hamas e Pd dopo le sanzioni Usa. "Vergognoso" - Chi è che difende Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi? Come scrive iltempo.it