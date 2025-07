Altra grana per Sanchez | Casa comprata con i soldi di saune e bordelli

Una nuova ombra si abbatte su Pedro Sanchez, il leader spagnolo già alle prese con le tensioni politiche e lo scandalo di corruzione che scuote il Psoe. Mentre si prospettano elezioni anticipate, l’accusa del Partito Popolare secondo cui i suoi patrimoni deriverebbero da guadagni illeciti provenienti da saune e bordelli rischia di compromettere ulteriormente la sua immagine pubblica. Una vera e propria crisi che potrebbe cambiare gli equilibri politici in Spagna, con ripercussioni imprevedibili per il futuro del paese.

Altra grana per Pedro Sanchez. Mentre si profila lo scenario delle elezioni anticipate e lo scandalo per corruzione travolge il suo Psoe (Partito Socialista Operaio Spagnolo), il premier spagnolo deve fare i conti con una nuova, pesante accusa: il Partito Popolare iberico gli ha puntato il dito contro sostenendo che i suoi appartamenti sono stati pagati con guadagni provenienti da saune e bordelli. Secondo Ester Muñoz, nuova portavoce parlamentare del Pp, "gli appartamenti in cui ha vissuto" il primo ministro "sono stati pagati con i proventi delle saune di suo suocero". Saune che, ha spiegato "non sono spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it