Altra caduta al Tour de France | chi è rimasto coinvolto A terra anche Almeida e Mas

L’edizione 2025 del Tour de France continua ad essere segnata dalle cadute. La tappa odierna non ne è stata purtroppo risparmiata finale. A 6,5 chilometri dal traguardo della settima tappa, la Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) di 197 chilometri sono ben dieci i corridori coinvolti nella caduta. Su un tratto in contropendenza nel quale i corridori stavano procedendo ad andatura elevata Joao Almeida si è scontrato con il corridore che lo precedeva, probabilmente l’australiano Jack Haig della Bahrain-Victorious, ed ha innescato una carambola che ha visto coinvolti almeno dieci corridori. A terra, per le conseguenze dell’impatto, sono finiti l’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost), vincitore della tappa di ieri, lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team), il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), arrivato dolorante al traguardo e con un ritardo superiore ai dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it