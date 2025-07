Alta tensione tra Ue e Cremlino | Inaccettabile un contingente europeo in Ucraina

L’alta tensione tra UE e Cremlino si fa sempre più palpabile, mentre la possibilità di un contingente europeo in Ucraina sembra ormai inconcepibile. Il mondo osserva con apprensione le mosse diplomatiche, tra tentativi di dialogo e dichiarazioni ambigue, che rischiano di alimentare ulteriormente lo scontro. Sergei Lavrov conferma discussioni su una «nuova idea» per la pace, ma l’incertezza resta alta. La sfida diplomatica si gioca su un filo sottile tra speranza e ostilità.

C’è una «nuova idea» sul tavolo delle trattative per la pace in Ucraina. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha confermato di aver discusso dell’Ucraina nel colloquio avuto ieri a Kuala Lumpur con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ma quando si è trattato di chiarire in cosa consista questa presunta proposta di Mosca per sbloccare lo stallo negoziale, il capo della diplomazia russa ha scelto l’ambiguità e l’ironia. «Non ve lo dirò, non vogliamo fare una piccola sorpresa?», ha risposto con un sorriso citando le parole di Donald Trump. Una battuta che il tycoon aveva pronunciato in merito alla possibilità di nuove sanzioni contro Mosca, qualora non si aprissero spiragli verso la pace. 🔗 Leggi su Open.online

