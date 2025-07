Almeno 798 palestinesi sono stati uccisi mentre ricevevano aiuti umanitari a Gaza | lo conferma l'ONU

La tragedia si fa sempre più grave a Gaza, dove almeno 798 palestinesi hanno perso la vita mentre ricevevano aiuti umanitari, secondo l’ONU. Tra le vittime, molte si trovavano vicino ai centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation e lungo le rotte dei convogli. Una situazione drammatica che solleva ancora più domande sull’efficacia e la sicurezza degli interventi umanitari in questa regione devastata. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa crisi senza precedenti.

Secondo l’OHCHR, 615 vittime si trovavano nei pressi dei centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – organizzazione sostenuta da Stati Uniti e Israele – mentre le restanti 183 sarebbero state uccise lungo le rotte dei convogli umanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stati - umanitari - gaza - almeno

Gaza, il cardinal Zuppi: "Chiediamo ingresso aiuti umanitari senza restrizioni e dialogo che porti a soluzione 2 popoli 2 Stati" - Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, si è pronunciato sulla situazione a Gaza, chiedendo un accesso senza restrizioni per gli aiuti umanitari e un dialogo profondo per una soluzione basata sulla coesistenza di due popoli e due stati.

Gaza. Il Ministero della Sanità comunica che almeno 138 palestinesi sono stati uccisi e 452 feriti. 62 sono stati uccisi e più di 300 feriti mentre attendevano di ricevere aiuti umanitari. Dal 7 ottobre, a Gaza sono stati uccisi almeno 57.268 palestinesi Vai su X

A Gaza continua, nella disattenzione generale, la strage di palestinesi Almeno 56 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in tutta la Striscia di Gaza dall'alba di lunedì, tra cui 38 che stavano tentando di ricevere aiuti umanitari. L'Alto Commissario dell Vai su Facebook

Almeno 798 palestinesi sono stati uccisi mentre ricevevano aiuti umanitari a Gaza: lo conferma l'ONU; Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza; Fonti mediche ad Al Jazeera: 86 persone uccise oggi a Gaza.

Almeno 798 palestinesi sono stati uccisi mentre ricevevano aiuti umanitari a Gaza: lo conferma l’ONU - Secondo l’OHCHR, 615 vittime si trovavano nei pressi dei centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – organizzazione sostenuta ... Scrive fanpage.it

Gaza, almeno 8 bambini uccisi davanti a una clinica mentre aspettano con le loro madri il latte in polvere - L'ultima strage di innocenti in un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini nella Striscia di Gaza ... Segnala fanpage.it