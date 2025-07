Almaviva tempo scaduto | la protesta riparte con un sit in davanti alla presidenza della Regione

Dopo il tempo scaduto, i lavoratori Almaviva tornano a protestare con un sit-in davanti alla presidenza della Regione Palermo, denunciano un "passo indietro" dell’azienda che ha abbandonato il settore dei call center. La mobilitazione si intensifica, mentre i sindacati chiedono risposte concrete per difendere i posti di lavoro e il futuro dei dipendenti. La questione è diventata un simbolo di lotta e determinazione: la voce dei lavoratori non si fermerà qui.

Nuovo sit-in dei lavoratori Almaviva a Palermo, giovedì alle 10, davanti alla presidenza della Regione. I sindacati denunciano un "passo indietro" nelle posizioni dell'azienda, ex leader dei call center che da tempo ha virato su altre aree e linee industriali. Netto il "no" dell'azienda a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Almaviva, tempo scaduto: la protesta riparte con un sit in davanti alla presidenza della Regione; Firenze, presidio di protesta sotto la pioggia per le persone con disabilità; Riforma dei Forestali al palo, operai si incatenano davanti alla presidenza della Regione CLICCA PER IL VIDEO.

