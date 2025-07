Almasri Musumeci | Convinto del corretto operato di Nordio

Nello Musumeci difende con fermezza l’operato di Nordio, sottolineando la sua convinzione nella correttezza delle azioni del collega e respingendo le polemiche sterili. In un contesto in cui spesso si preferiscono le accuse facili, Musumeci invita a basarsi sui fatti e sui meriti, evidenziando come la distinzione tra critica costruttiva e strumentalizzazione sia fondamentale per una sana discussione pubblica. La questione, quindi, resta aperta su quale direzione prenderà il dibattito.

Sul caso Almasri “lei ha il diritto di chiederlo, io ho il diritto di dirle che non invado campi altrui. Sono convinto dell’operato lineare e responsabile del collega Nordio, al di là delle polemiche e delle facili speculazioni. Sa, quando non si hanno argomenti seri poi si ricorre alla bassa cucina”. Queste le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Almasri, Musumeci: "Convinto del corretto operato di Nordio"

