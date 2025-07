Almasri il Tribunale dei ministri sporge denuncia per diffusione di atti segreti | Erano in un armadio cassaforte

Il caso Almasri scuote il mondo giudiziario e politico, con il Tribunale dei ministri che ha formalizzato una denuncia per diffusione di atti segreti, dopo che i media hanno rivelato email riservate del ministero della Giustizia. Le recenti rivelazioni sulle comunicazioni interne, custodite in un armadio cassaforte, sollevano dubbi sulla gestione della sicurezza e trasparenza. La vicenda si fa sempre piĂą intricata, mettendo alla prova la fiducia nelle istituzioni.

Il Tribunale dei ministri che indaga sul caso Almasri ha fatto sapere di aver formalizzato denuncia per la divulgazione di atti coperti da segreto in seguito agli articoli di stampa usciti nei giorni scorsi, che hanno riportato il contenuto di mail interne al ministero della Giustizia, acquisite al fascicolo d’inchiesta, in cui la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi invitava altri dirigenti a parlare della vicenda sulla piattaforma criptata Signal. Gli atti, precisano le tre giudici che compongono il collegio, sono “custoditi nella cancelleria della Corte d’Assise all’interno di un armadio cassaforte, salvi i passaggi procedurali previsti dalle leggi costituzionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it