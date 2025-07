Almasri Ciriani | governo non scappa in Parlamento appena possibile

Il ministro Ciriani rassicura: il governo non si sottrae al confronto in Parlamento sulla vicenda Almasri, sottolineando l'impegno continuo con i ministri Piantedosi e Nordio. In un momento di grande attenzione pubblica, le istituzioni lavorano senza sosta per chiarire ogni aspetto. La trasparenza e il rispetto delle procedure sono fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini. E così, il processo prosegue, nel rispetto delle regole e della legalità.

Milano, 11 lug. (askanews) - "Sulla vicenda Almasri il governo non è mai scappato dal confronto in Parlamento", "da quando questa vicenda è stata sollevata abbiamo riferito con il ministro Piantedosi, con il ministro Nordio". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dell'evento Ecr in corso a Napoli. "Quello di cui stiamo discutendo in queste ore, però, fa parte di un processo, una istruttoria, che il Tribunale dei ministri deve ancora completare. Quindi, come sempre, il governo riferirà al Parlamento senza paura, senza dover nascondere nulla, come è ovvio che sia, quando avrà elementi utili per poter riferire.

