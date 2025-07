Alluvione in Texas più di un’ora di ritardo tra le segnalazioni dei pompieri e la diffusione dei segnali d’allerta nelle comunità

L’alluvione in Texas ha devastato le comunità con un impatto tragico, ma il ritardo tra le segnalazioni dei soccorritori e la diffusione degli allarmi ha aggravato la situazione. Se l’allerta fosse stata più tempestiva, forse molte vite si sarebbero potute salvare. Questo episodio evidenzia l’urgenza di migliorare i sistemi di comunicazione di emergenza per proteggere cittadini e territori. La domanda è: come possiamo evitare che simili tragedie si ripetano?

Se l’allarme fosse scattato prima, forse più persone avrebbero potuto mettersi in salvo dall’enorme esondazione che il 4 luglio in Texas ha causato oltre 100 morti e 160 dispersi. Secondo le prime indagini, infatti, dalla richiesta d’invio del segnale d’allerta e l’effettiva diffusione dell’avviso sarebbe trascorsa più di un’ora. Come riporta la Bbc, il segnale di avvertimento per le comunità più a rischio avrebbe subito un ritardo da una a sei ore. Il ritardo nella diffusione dell’allerta. Nelle prime ore di venerdì 4 luglio il fiume Guadalupe è esondato a seguito delle forti piogge dei giorni precedenti, travolgendo abitazioni e camping nella zona del Texas centrale. 🔗 Leggi su Open.online

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Allarmi in ritardo, stazioni meteorologiche prive di figure chiave ai vertici, protezione civile a corto di personale. Con l’alluvione in #Texas, gli Stati Uniti hanno sperimentato i primi effetti dei tagli imposti dalla Casa Bianca. @Linkiesta #Trump Vai su X

Tra i volti simbolo della tragedia in Texas, c’è lui, Scott, sottufficiale di terza classe della Guardia Costiera. A soli 26 anni, è stato l’unico responsabile del triage a Camp Mystic, il campo estivo travolto dalla piena del fiume Guadalupe: in quel momento critico, m Vai su Facebook

Alluvioni in Texas, oltre 100 morti e 161 dispersi: continuano le ricerche - Le violenti piogge che si sono abbattute nei giorni scorsi sul Paese hanno provocato pericolose inondazioni principalmente nella regione di Hill Country. Segnala tg24.sky.it

Alluvione in Texas, sale il bilancio delle vittime: almeno 82 morti tra cui 27 bimbe e staff del campo estivo - Particolarmente colpita Kerr County, dove sono morti 27 tra partecipanti e membri dello staff in un campo estivo cristiano per ... Secondo msn.com