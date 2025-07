Allerta meteo nel weekend Maltempo in Italia in queste regioni attesi forti fenomeni

Prepareranno l’Italia a un weekend di maltempo senza precedenti, con temporali violenti, piogge intense e grandine che potrebbero mettere a dura prova le nostre città. Le regioni più colpite si preparino a sfide climatiche eccezionali, mentre gli esperti avvertono: si tratta di un evento meteorologico di notevole rilevanza. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per proteggere voi e le vostre famiglie.

Non sarà un fine settimana facile per molti italiani. Infatti, un’ allerta meteo è stata lanciata nelle scorse ore e riguarderà alcune regioni che saranno interessate da forti instabilità. In particolare a fare la voce grossa saranno i temporali, le piogge intense e anche la grandine che potrebbe creare non pochi disagi. Previsto un ciclone sul Nord Europa e una perturbazione che arriva dalle Baleari, quindi queste condizioni atmosferiche influenzeranno anche l’Italia, che dovrà affrontare questa allerta meteo. Piogge e grandinate ci saranno soprattutto tra sabato 12 e domenica 13 luglio, ma vediamo chi rischierà maggiormente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

