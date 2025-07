Allegri | Milan è top club mondiale ma prima delle partite sono tutti bravi…

Allegri riconosce il valore del Milan, definendolo un top club mondiale, ma sottolinea che prima delle sfide tutti si mostrano bravi. Le sue parole, pronunciate durante un evento con BMW, tracciano un bilancio iniziale e illuminano la strada futura della squadra. In un mondo di pressioni e aspettative, il tecnico sembra deciso a portare il Milan ai vertici, confermando che il vero successo si costruisce giorno dopo giorno...

Allegri: «Milan è top club mondiale, ma prima delle partite sono tutti bravi.». Le dichiarazioni del tecnico rossonero da un evento commerciale Arrivano nuove dichiarazioni di Massimiliano Allegri da nuovo allenatore del Milan. Intervenuto durante un evento con il partner BMW, il tecnico ha fatto un primo bilancio dopo una settimana di lavoro, tracciando la rotta per la

Allegri: "Milan brand mondiale, inizio fantastico ma poi bisogna vincere" - Max Allegri, allenatore del Milan, Giorgio Furlani, ad del club rossonero, e Igli Tare, direttore sportivo, parlano nel corso di un evento organizzato da BMW. Come scrive calciomercato.com

Allegri esalta il Milan: "Siamo uno dei primi club al Mondo! Noi giochiamo per vincere" - L'entusiasmo di Massimiliano Allegri per la nuova avventura sulla panchina del Milan, squadra che conosce bene da tempo. Riporta msn.com