Alle Benedettine l' incontro con un hacker etica statunitense su economia e innovazione

un’occasione unica per esplorare come l’innovazione etica possa rivoluzionare economia e tecnologia. Melanie Rieback, con la sua esperienza internazionale, condividerà idee e strategie per un futuro sostenibile e responsabile. Non perdere questa opportunità di ispirarti e scoprire come il pensiero etico può guidare il cambiamento globale.

Pisa, 10 luglio 2025 - Domani, venerdì 11 luglio, alle 17 al Centro Congressi “Le Benedettine” a Pisa, si terrà una conferenza aperta al pubblico dal titolo “Post-Growth Entrepreneurship”, che vedrà protagonista Melanie Rieback, informatica statunitense, ethical hacker e co-fondatrice (nonché CEO) di Radically Open Security, un’azienda di sicurezza informatica tra le prime in Europa ad adottare un modello (quasi) non profit. L’incontro sarà introdotto dal professor Giuseppe D’Onza, in rappresentanza del rettore dell’Università di Pisa, e fa parte del programma della summer school internazionale “Leveraging Ecological Economics to Advance the Sustainability Transition”, organizzata dal professor Tommaso Luzzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alle Benedettine l'incontro con un "hacker etica" statunitense su economia e innovazione

In questa notizia si parla di: benedettine - incontro - hacker - statunitense

Un cittadino cinese di 33 anni, Xu Zewei, è stato arrestato il 3 luglio all’aeroporto di Malpensa in esecuzione di un mandato d’arresto statunitense emesso dal Distretto meridionale del Texas per un’indagine Fbi su un gruppo di hacker noti come Hafnium Vai su Facebook

Alle Benedettine l'incontro con un hacker etica statunitense su economia e innovazione.

Hacker cinesi avrebbero letto centinaia di migliaia di email dell ... - Un gruppo di hacker legato al governo cinese avrebbe avuto accesso a centinaia di migliaia di email dall’account di Nicholas Burns, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, e di altri ... Riporta ilpost.it

Il Partito Repubblicano statunitense ha subito un attacco hacker prima ... - Il Partito Repubblicano statunitense ha detto di aver subito un attacco hacker prima delle elezioni di metà mandato e che sulla questione sta ora indagando l’FBI. Scrive ilpost.it