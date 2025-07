Allarme topi in centro i residenti esasperati | Entrano in casa dal Comune non ci risponde nessuno

L'allarme topi a Salerno cresce di giorno in giorno, con residenti esasperati che vedono invasione anche nei loro appartamenti. Nonostante le numerose segnalazioni al Comune, nessuna risposta concreta arriva, aumentando il senso di abbandono e preoccupazione. La presenza di ratti, ora più che mai, mette in discussione la sicurezza e la qualità della vita in questa zona centrale. È urgente intervenire prima che la situazione diventi insostenibile.

Allarme ratti nella zona centrale di Salerno, nei pressi della clinica Tortorella. I residenti denunciano la presenza di topi anche ai piani alti delle abitazioni, con segnalazioni che parlano di animali avvistati fin dentro gli appartamenti. “Sono riusciti a salire fin dentro casa – spiega una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - topi - residenti - casa

Allarme topi alle scuole elementari Pascoli: “Caso sporadico, aule sanificate” - A Lodi, scuole Pascoli si preparano a riprendere le attività in aula dopo un allarme topi risolto con sanificazioni.

Allarme topi in centro, i residenti esasperati: Entrano in casa, dal Comune non ci risponde nessuno; Topi nei dintorni delle case: l'allarme dei residenti; “Siamo invasi dai topi”: l'allarme dei residenti della Torre Lesna di Grugliasco.

Ostiense, allarme topi e residenti furiosi: «Costretti a mettere le ... - Dopo settimane di avvistamenti di roditori di grosse dimensioni in strada, specialmente vicino ai contenitori dei rifiuti, ma ... Da msn.com

Ostiense, allarme topi e residenti furiosi: «Costretti a mettere le ... - Segnalazioni inutili, consegnate al sindaco 500 firme» Colonie di roditori a due passi da palazzi ed esercizi ... Scrive leggo.it