Allarme per un sottomarino russo nelle acque di Sicilia da Sigonella si leva in volo un pattugliatore Atr P-72A

Tensione nel Golfo di Sicilia: allarme per un sottomarino russo avvistato nelle acque vicino a Sigonella. Mentre un pattugliatore ATR P-72A si leva in volo dalla base militare, il rimorchiatore “Yakov Grebelsky” e il suo presunto sottomarino “Kilo” Novorossiysk destano preoccupazione tra le forze italiane e alleate. Momenti di alta tensione che sottolineano l'importanza della salvaguardia dei nostri confini marittimi e la delicatezza delle dinamiche geopolitiche odierne.

Momenti di tensione, ieri mattina, sul Golfo di Sicilia. Un rimorchiatore russo, lo “Yakov Grebelsky”, che in genere si muove in sincrono con un sottomarino russo, il classe “Kilo”, Novorossiyk, è stato avvistato e segnalato dai radar, per poi scomparire dagli schermi dopo essersi allontanato. Secondo il sito Italmilradar, che ha diffuso la notizia, di norma il “Grebelsky”, che viaggia insieme al sottomarino (classe “Kilo”) Novorossiysk,sarebbe di stanza nel Mar Nero. All’inizio di luglio, il rimorchiatore e il sottomarino erano entrati nel Mediterraneo e ieri avrebbe attraversato il canale di Sicilia a una velocitĂ di circa undici nodi, da ovest verso est, monitorata dall’alto da un pattugliatore Atr P-72A decollato da Sigonella e in uso all’Aeronautica militare italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Allarme per un sottomarino russo nelle acque di Sicilia, da Sigonella si leva in volo un pattugliatore Atr P-72A

In questa notizia si parla di: russo - sicilia - allarme - sottomarino

Tregor Russo racconta l’anima della Sicilia nel suo nuovo libro: un viaggio tra storia, arte e identità - Tregor Russo ci guida in un viaggio affascinante tra storia, arte e identità , svelando l’anima profonda della Sicilia.

NAVE RUSSA ENTRA NELLO STRETTO DI SICILIA: SI ALZANO IN VOLO I..... Vai su Facebook

Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare; Nave russa nello Stretto di Sicilia e da Sigonella parte un ATR P-72A: cosa è successo; Allarme bomba nella base Nas Sigonella 2, l'area in Sicilia finisce in lockdown per ore: ma è falso.

Nave russa (e forse un sottomarino) nel Canale di Sicilia: da Sigonella parte un pattugliatore dell’Aeronautica - Il pattugliatore italiano è partito dalla base militare alle 16,19 di ieri e ha fatto rientro solo dopo le 22. Riporta lasicilia.it

Un sottomarino nucleare russo davanti alla Sicilia: partiti due jet ... - A lanciare l’indiscrezione è stato il quotidiano online NavalNews, che ha riferito ... Secondo notizie.virgilio.it