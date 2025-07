Allarme a Moncalieri | incendio all' interno di una ditta di autodemolizioni

Allarme a Moncalieri: ieri pomeriggio, un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta di autodemolizioni in strada Genova. Fortunatamente, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme in poche ore. Per fortuna, non si registrano feriti o danni gravi: resta alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione in queste attività delicate.

Un incendio è sono verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio 2025, all'interno di una ditta di autodemolizioni di strada Genova (l'ex statale 29) a Moncalieri. Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nel giro di un paio d'ore. Non si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

