All'Arezzo servono i terzini. Contatto con il Vicenza per De Col.

Arezzo si prepara a rinforzare la propria rosa con grandi novità di mercato. Il club toscano, in fermento tra voci e indiscrezioni, punta con decisione su nuovi terzini per rinvigorire la linea difensiva e mantenere alta la competitività. Il dialogo con il Vicenza per De Col sembra intensificarsi, mentre le strategie del ds Nello Cutolo si concentrano su rinforzi cruciali, promettendo una ripresa entusiasmante per i prossimi impegni.

Giornata di voci e indiscrezioni sul fronte mercato per l'Arezzo. Gli obiettivi del ds Nello Cutolo a breve scadenza sono quelli di un terzino destro e un terzino sinistro, visto che Bigi (2005), Coccia (2002) e Montini (2001) sono tutti in uscita, al pari di Lazzarini (2000) che non è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Samuele Reghetti, terzino classe 2001 dell'Arezzo, ha rinnovato il suo contratto con il club toscano.

