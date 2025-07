Alla guida del risciò c' era un imbianchino straniero | scatta la maxi multa

Nel cuore di un sistema che si prepara a rinnovarsi, i controlli della Polizia Municipale restano stringenti per garantire il rispetto delle normative sul trasporto turistico. Recentemente, un episodio ha visto un risciò guidato da un imbianchino straniero ricevere una maxi multa, sottolineando l'importanza di rispettare le regole attuali in attesa delle nuove direttive approvate dalla giunta. La legalità e la sicurezza dei servizi sono al centro dell’attenzione, e la lotta all’irregolarità continua senza sosta.

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per il trasporto turistico in area Unesco, approvato ieri in giunta, continuano i controlli della Polizia Municipale per il rispetto delle norme già presenti relative alle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it