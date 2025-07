Alla biblioteca di Scandicci la mostra Qui resteremo fotografie da Gaza e Cisgiordania

Vieni ad immergerti nelle storie di Gaza e Cisgiordania attraverso gli scatti intensi e coinvolgenti della mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania". Un’occasione unica per scoprire realtà spesso invisibili, promossa dall’Associazione Gaza Fuorifuoco Palestina e sostenuta dall’Anpi di Scandicci. Ti aspettiamo mercoledì 16 luglio alle 18 presso la Biblioteca di Scandicci in via Roma: un viaggio fotografico che non lascia indifferenti e invita alla riflessione.

SarĂ inaugurata mercoledì 16 luglio alle 18, nei locali della Biblioteca di Scandicci in via Roma, la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania", a cura dell'associazione Gaza Fuorifuoco Palestina, promossa dall'Anpi di Scandicci, in qualitĂ di componente del Comitato della Memoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: scandicci - gaza - biblioteca - mostra

Alla biblioteca di Scandicci la mostra Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania.

"Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania" alla Biblioteca di Scandicci - Sarà inaugurata mercoledì 16 luglio alle 18, nei locali della Biblioteca di Scandicci in via Roma, la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e ... gonews.it scrive

Gaza è una nuova Srebrenica moltiplicata per dieci: un massacro sotto gli occhi dell’Onu - A 30 anni dal genocidio di Srebrenica, Gaza è teatro di un nuovo massacro mentre l'Onu si dimostra incapace di intervenire. Come scrive ilfattoquotidiano.it