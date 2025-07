Alino Diamanti diventa cittadino australiano

Alessandro Diamanti, leggenda del calcio italiano e simbolo di talento e determinazione, ha ora un nuovo capitolo nella sua vita: diventare cittadino australiano. Dopo anni di avventure tra club e Nazionale, il suo cuore si lega ancor più profondamente a questa terra, testimoniando un legame speciale con il paese che lo ha accolto. La sua storia è un esempio di passione e integrazione, e ora...

Prato, 11 luglio 2025 – Si è ritirato ormai un biennio fa, chiudendo una carriera da fantasista iniziata a Novara in un pomeriggio del lontano 2000 con la maglia del Prato (nell'allora Serie C2) e sublimata dall'apoteosi dei rigori contro l' Inghilterra ad Euro 2012. Vive in Australia dal 2019, quando lasciò il Livorno e la Serie B per trasferirsi in A-League, al Western United. E da qualche giorno Alessandro Diamanti è ufficialmente cittadino australiano: è stato lo stesso Alino a comunicare la notizia dell'ottenimento della cittadinanza sul proprio profilo Instagram, immediatamente ripresa dalla pagina ufficiale dell'A-League (il campionato di calcio australiano).

