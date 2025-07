Alimentazione e caldo come proteggere gli anziani con la giusta dieta | i consigli del nutrizionista

L’estate intensa mette alla prova anche la salute dei nostri anziani, più vulnerabili alle alte temperature. Per proteggerli al meglio, una dieta equilibrata e ricca di nutrienti è fondamentale, così come seguire i preziosi consigli del nutrizionista. L'Azienda sanitaria di Messina ha pubblicato una guida pratica per affrontare il caldo con sicurezza, offrendo strumenti utili per garantire benessere e tutela. Ecco come preservare la loro salute durante questa stagione afosa.

L'Azienda sanitaria provinciale di Messina ha presentato nei giorni scorsi una guida ai servizi per affrontare il caldo estivo che si potrà trovare in alcuni luoghi dell'Asp e del Comune di Messina. Ma in questi giorni di caldo estremo sono tanti i consigli che arrivano dagli esperti per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - consigli - alimentazione - proteggere

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Con il caldo, anche l’alimentazione merita più attenzione. Il Dott. Roberto Pellicciari, specialista in Geriatria da Albamedica, ci spiega quali accorgimenti adottare a tavola per proteggere la salute delle persone anziane nei mesi estivi. Ora puoi prendere ap Vai su Facebook

Come proteggere cani e gatti dal caldo eccessivo Vai su X

Alimentazione e caldo, come proteggere gli anziani con la giusta dieta: i consigli del nutrizionista; Difendere i bimbi dal caldo: la guida. “Crema fattore 50 e dieta a colori”; Estate e alimentazione: i dieci consigli dell’ISS per affrontare il caldo e restare in salute.

Consigli per un’estate sicura e sana per i bambini - L’estate è quel periodo dell’anno che i bambini attendono con ansia, un momento di gioia e libertà, ma con l’aumento delle temperature, è cruciale fare attenzione alla loro salute. Secondo tuobenessere.it

Caldo, i 5 consigli dei pediatri per proteggere i bambini dalle alte temperature - Le temperature elevate che stanno colpendo l'Italia in questi giorni possono rappresentare un serio pericolo per la salute, come disidratazione, specialmente per i bambini nei primi anni di vita. Lo riporta msn.com