Alexandra di Hannover l’abito a fiori diventa un caso | la Principessa travolta dalle polemiche

Alexandra di Hannover è stata invitata al party esclusivo di un brand di profumi d’alta gamma e si è presentata all’evento con un abitino a fiori e le iconiche slingback di Roger Vivier. Un look modesto, forse non proprio azzeccato, ma che sta diventando un caso sui social. Alexandra di Hannover, protagonista degli eventi più glamour dell’estate. Alexandra di Hannover è la nuova Principessa del momento. La figlia più piccola di Carolina di Monaco si sta facendo strada nel jetset. Ma per lei trovare lo spazio giusto non è così facile, specialmente se intende ritagliarselo nel mondo della moda, con una sorella come Charlotte Casiraghi, brand ambassador di Chanel e una cognata come Beatrice Borromeo, brand ambassador di Dior. 🔗 Leggi su Dilei.it