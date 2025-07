Alexander Hamilton alzò la pistola e sparò in aria L’altro mirò al cuore | storia vera di un eroe e di un musical

La storia di Alexander Hamilton è un’epica di passione, coraggio e innovazione che ha modellato gli Stati Uniti. Dalla sua umile origine nelle isole caraibiche fino al ruolo di Padre Fondatore, la sua vita si intreccia con eventi decisivi, culminando nel celebre musical di Lin-Manuel Miranda. Un racconto vero di eroe e di rivoluzione, che continua a ispirare generazioni. Scopri come un uomo può cambiare il corso della storia.

Alexander Hamilton (1755-1804) è stata una figura centrale nella storia americana, noto per il suo ruolo di Padre Fondatore, primo Segretario del Tesoro degli Stati Uniti e ispiratore del celebre musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda. Nato nell'isola di Nevis, nei Caraibi, da una famiglia modesta, Hamilton si distinse fin da giovane per il suo intelletto brillante. Autodidatta, si trasferì a New York nel 1772 per studiare al King's College (oggi Columbia University), emergendo come voce influente nella Rivoluzione Americana. Durante la guerra d'Indipendenza, Hamilton fu aiutante di campo di George Washington, guadagnandosi la sua fiducia.