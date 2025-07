Alessandro Basciano avvistato a Ibiza in dolce compagnia Di chi si tratta?

Alessandro Basciano, noto volto del mondo dello spettacolo, è stato recentemente avvistato a Ibiza in compagnia di una giovane donna, facendo scalpore tra i fan e gli addetti ai lavori. La mystery sulla sua identità sembra essere svelata: si tratta di Ginevra Milia, la ragazza protagonista di un video virale che ha alimentato le speculazioni. Ma chi è davvero questa misteriosa compagna? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla love story più intrigante dell'estate.

Alessandro Basciano è stato avvistato a Ibiza, in dolce compagnia. Ma chi è la ragazza per cui il cuore del d-j è tornato a battere? Stando a quanto trapelato, la giovane è Ginevra Milia. Tutto è nato da un video, andato virale online. Nelle immagini, in questione, si vede l’ex di Sophie Codegoni, molto vicino . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it