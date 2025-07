Alessandra Mastronardi conferma il divorzio | Un anno difficile

Alessandra Mastronardi rompe il silenzio e conferma il suo divorzio dopo un anno difficile, segnato da emozioni contrastanti. L’attrice, protagonista di un matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino, ha finalmente condiviso i dettagli di questa delicata fase della sua vita. Tra ricordi e riflessioni, Alessandra apre il cuore in un’intervista a Grazia, rivelando cosa ha inciso maggiormente su questa decisione e come sta affrontando il futuro.

Sì, Alessandra Mastronardi non è piĂą sposata. L’attrice, dopo un silenzio durato mesi, ha finalmente confermato il divorzio da Gianpaolo Sannino. L’amore di gioventĂą ritrovato qualche tempo fa e con il quale ha vissuto un vero e proprio matrimonio lampo. Una situazione travolgente in tutti i sensi. Alessandra Mastronardi conferma l’addio al marito. Intervistata da Grazia Alessandra Mastronardi ha spiegato in primis il motivo di così tanto riserbo sulle sue faccende di cuore e poi ha confermato l’addio al marito. Giunto non senza dolore e difficoltĂ . Del resto la loro è stata una storia da favola con un finale tutt’altro che piacevole. 🔗 Leggi su Dilei.it